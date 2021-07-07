Sackey, 2 yıl daha Hatayspor’da Hatayspor, Sackey ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi Hatayspor, sözleşmesi sona eren Isaac Sackey ile 2 yıl daha sözleşme uzattı.

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor, orta saha oyuncusu Isaac Sackey ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon başında Alanyaspor’dan transfer edilen ve 1 yıllık sözleşme imzalanan 27 yaşındaki futbolcu ile bordobeyazlı kulüp 2 yıl daha sözleşme uzattı.

Ön libero mevkiinde oynayan başarılı futbolcu geçen sezon 28 lig, 2 de Türkiye Kupası maçında forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu bu maçlarda takımına gol veya asist katkısı yapamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.