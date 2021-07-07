Sackey, 2 yıl daha Hatayspor´da

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

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HATAY,(DHA) SÜPER Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Sackey ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon takıma katılan Sackey ile sözleşmenin 2 yıl daha uzatıldığı bildirildi. DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-07-07 16:53:37



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