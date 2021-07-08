Kayıp hurdacı ölü bulundu

Kasım NARCI/HASSA, (Hatay), (DHA)HATAY'ın Hassa ilçesinde, 3 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Engin Seyyar'ın, boş arazide cansız bedeni bulundu.
İlçeye bağlı Girne Mahallesi´nde oturan 1 çocuk babası Engin Seyyar, 5 Temmuz sabah saatlerinde motosikletiyle hurda toplamak için evden çıktı. Seyyar´dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. AFAD, jandarma ve polis ekipleri, Seyyar´ın en son görüldüğü bölgede arama yaptı.
Arama çalışmalarının ardından ekipler, Seyyar´ın cesedini gece saatlerinde boş bir arazide buldu. Elektrik direğine çıktığı ve akıma kapılarak hayatını kaybettiği değerlendirilen Seyyar´ın cesedi, kesin ölüm sebebin belirlenebilmesi için Hassa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Hassa Kasım NARCI
2021-07-08 08:47:54
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