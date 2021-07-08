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Yerel seçim değişikliği çağrısı Hatay'da Feridun Tınaztepe İlköğretim Okulu Müdürü Abdulla Sönmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun olarak hazırladığı ‘kahir ekseriyeti’ sisteminin yer aldığı mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm parti liderlerine gönderdi Sönmez: "Kahir ekseriyet sisteminde parti genel başkanları belediye başkanlarını görevlendirecek" "Yerel seçimlerin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre düzenlenmesi ile her türlü suistimallerin önüne geçilecek"

İHA

Yerel seçim değişikliği çağrısı Hatay'da Feridun Tınaztepe İlköğretim Okulu Müdürü Abdulla Sönmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun olarak hazırladığı ‘kahir ekseriyeti’ sisteminin yer aldığı mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm parti liderlerine gönderdi Sönmez: "Kahir ekseriyet sisteminde parti genel başkanları belediye başkanlarını görevlendirecek" "Yerel seçimlerin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre düzenlenmesi ile her türlü suistimallerin önüne geçilecek"

Hatay'da Feridun Tınaztepe İlköğretim Okulu Müdürü Abdulla Sönmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun olarak hazırladığı ‘kahir ekseriyeti’ sisteminin yer aldığı mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm parti liderlerine gönderdi.
Sönmez, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elzem tespitlerini gerçekleştirmek için halk iradesini sandığa tam olarak yansıtacak, yerel seçim değişikliği, kahir ekseriyet sistemi hazırladığını söyledi.
Sönmez, hazırladığı yerel seçim sistemiyle ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımız 2019 yerel seçimlerinde pek büyük çoğunluk, ezici çoğunluk olduğu halde belediye başkanlıkları kaybedildiğini görünce kahir ekseriyet demiştir. Yerel seçim kanundaki zaafiyete işaret etmiştir ”dedi.
Abdulla Sönmez, hazırladığı kahir ekseriyet seçim sisteminin kazanımlarını şöyle sıraladı:
"Belediye başkanı adayları önceden belirlenmediği için aday belirleme zorluğuna, mecburi adaya küsmelere, ayrılmalara son verir. Belediye başkanlarının ben aday olmasam ile başlayıp uzayan cümleleri sona erer. Başkan olunca istifa ederim. Belediye başkanlığını da beraber götürürüm. Devri son bulur.”
Kendi hazırladığı seçim sisteminde, büyükşehir ve ilçe belediye başkanı adayı olamayacağını belirten Sönmez, "İllerin ilçelerinde belediye meclis üyesi adayı olacak. İl seçim sonuçlarına göre ilçelerde en çok oyu alan partinin genel başkanı tarafından ilçe meclis üyeleri arasından ilçe belediye başkanı görevlendirilecek. Büyükşehir belediyesi olan illerde ise il seçim sonuçlarına göre il genelinde ilçelerin toplamında en çok oyu alan partinin genel başkanı tarafından ilçelerin meclis üyeleri arasından büyükşehir belediye başkanı görevlendirilecek" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemindeki gibi görevlendirilen belediye başkanlarının gerek görülmesi halinde parti genel başkanları tarafından değiştirebileceğini vurgulayan Abdulla Sönmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre yerel seçimlerin düzenlenmesi ile her türlü suistimallerin önüne geçileceğini kaydetti.
Sönmez ‘kahir ekseriyeti’ sisteminin yer aldığı mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm parti liderlerine gönderdi.

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