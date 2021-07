AB Komiseri: BM´nin bu operasyonu sürdürme kararı alacağına inanmak istiyorum

İzzet NAZLIFerhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)AVRUPA Birliği (AB) Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic, " Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyelerinin insani yardım operasyonunun önemini anlayacağını düşünüyorum ve bunu devam ettirme kararı alacaklarına inanmak istiyorum" dedi.

BM sınır ötesi insani yardım operasyonlarını yerinde incelemek için Hatay'a gelen AB Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic, beraberinde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Reyhanlı ilçesindeki BM Yardım Yükleme Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezin çalışmalarını inceleyen Lenarcic, BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts'tan bilgi aldı.

'ÇOK KRİTİK BİR ZAMANDAYIZ'

Burada değerlendirmelerde bulunan Lenarcic, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla sürdürülen insani yardım operasyonun son derece önemli olduğunu kaydetti. İki gün içinde bu insani operasyonla ilgili yetkilendirmenin sona ereceğini kaydeden Lenarcic, şunları söyledi: "Bu yetkilendirmenin devam etmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez de burada ifade etmek istediğim için bu ziyareti gerçekleştirdim. Çok kritik bir zamandayız aslında bakarsanız. Suriye´de, sınırın ötesinde milyonlarca kişi için de son derece önemli bir zamanlama. Çünkü iki gün içerisinde BM Güvenlik Konseyi kararıyla sürdürülen bu operasyonun, aslında nihai tarihine yaklaşıyoruz. Tabii güvenlik konseyi bu operasyonu uzatma kararı da alabilir. Aslında bu operasyon, aynı zamanda yaşam anlamına geliyor. Sınırın ötesinde yaşayan 3,5 milyondan fazla kişi için insani yardım anlamına geliyor ve hemen sınırın ötesinde yaşayan kişiler için hayat anlamına geliyor. Bu operasyon sayesinde onların hayatları destekleniyor. Aslında oradaki kişilerin her şeye ihtiyaçları var. Gıdaya, suya, korunmaya ve barınmaya, tıbbi yardıma, psikososyal desteğe ihtiyaçları var ve bu kişiler 10 yıldan uzunca bir süredir travmatik bazı şiddet olaylarını yaşadılar, yerlerinden edildiler, aynı şekilde savaş ve çatışmalar yaşadılar ve bu oradaki toplumların hayatını mahvetti, yıktı diyebiliriz ve bir sonraki neslin hayatını elinden aldı."

`BU RESMİ KARARIN İNANILMAZ SONUÇLARI OLACAKTIR´

İnsani yardım operasyonunun devam ettirilmemesinin büyük felaketleri de beraberinde getireceğini belirten Lenarcic, "Bu insani operasyonunun devam ettirilmemesi sonucu, sınırın ötesinde yaşayan milyonlarca kişi hayatlarının bitmesi, sona ermesi demektir. İnanılmaz sonuçları olacaktır bu resmi kararın. BM Güvenlik Konseyi üyelerinin bu insani operasyonunun önemini anlayacağını düşünüyorum ve bunu devam ettirme kararı alacaklarına inanmak istiyorum. İnsanı yardım operasyonunu denetleyen ve faaliyet sürdüren tüm ekibe teşekkür ediyorum ve aynı zamanda bu operasyonu her anlamda destekleyen ve bunu mümkün kılan Türk yetkili mercilerine de teşekkür ediyorum. Türkiye´nin bu operasyona vermekte olduğu destek, aynı zaman Türkiye´deki milyonlarca mültecinin barınmasına vermiş olduğu desteğe ilaveten gerçekleşiyor, bu anlamda da son derece önemli" dedi.

`YARDIMA DEVAM EDECEĞİZ´

Suriye´ye yapılan yardımların tek kanalının Bab el-Hava Sınır Kapısı olduğunu ve bu insani yardımların çoğaltılması gerektiğini söyleyen Lenarcic, "Suriye halkı çok uzun zamandır acı içerisinde ve çok büyük sayılarda çok uzun süren bir acıdan bahsediyoruz. Biz yardıma ihtiyaç duyan tüm Suriyelilere gerek bölge içinde olsun gerek bölge dışında olsun yardım vermeye devam edeceğiz. Yapmak istediğimiz şey, onların kendi ayakları üstünde durabilecek şekilde, onların yaşam kaynakları ile desteklenmeleridir. Sadece insani yardıma bağlı bir şekilde hayatlarını sürdürmemeleri için, yaşam kaynakları için de destekleme programlarının sürdürülmesi temel amacımızdır. Avrupa Birliği her zaman Birleşmiş Milletler çerçevesinde sürdürülecek olan siyasi diyalogla ilgili bu süreci desteklemeye devam edecek" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Ferhat DERVİŞOĞLU

2021-07-08 15:37:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.