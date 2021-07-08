Atakaş Hatayspor, Mehdi Boudjemaa'yı transfer etti

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA) SÜPER Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 23 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız futbolcu Mehdi Boudjemaa´yı renklerine bağladı.

Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Mehdi Boudjemaa´yı transfer ettiğini duyurdu. Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Guingamp oyuncusu Mehdi Boudjemaa son olarak Stade Lavallois takımında kiralık olarak forma giydi. Mehdi Boudjemaa'ya ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun."DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-07-08 16:27:25



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