Hatay'da, 1 milyon liralık hırsızlığın 25 şüphelisi adliyede



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da, para ve ziynet eşyası dahil 1 milyon 200 bin liralık hırsızlık yaptığı belirlenip, 6 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan 25 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen 31 hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Hatay merkezli Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Mersin ve Gaziantep'teki 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para ve ziynet eşyası dahil 1 milyon 200 bin lira değerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 25 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 3 altın bileklik, 2 yüzük, 1 kolye ile 7 ruhsatsız av tüfeği, 52 fişek ve 157 dolu kartuş ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Hatay Adliyesi'ne sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-07-09 11:55:57



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