Hatay'da yakalanan PYD/YPG üyesi tutuklandı

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Hatay'ın Hassa ilçesinde PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKKKCK/PYDYPG silahlı terör örgütü mensuplarının tespit ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 20142015 yılları arasında PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu M.İ., Hassa ilçesinde gözaltına alındı.

Soruşturma işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makama sevk edilen M.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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