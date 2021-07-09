Suriyelilerin bayram yolculuğu sürüyor Cilvegözü Sanır Kapısı'ndan 5 Temmuz itibariyle Suriye’ye bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 4 bin 513'e ulaştı

Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçişleri devam ediyor.

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Hatay Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra randevu günü geldiğinde ülkelerine geçiyor.

Ayrıca jandarma, bayramlaşmak için ülkelerine giden Suriyelilerin sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda Suriyeli vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Türkiye’nin dört bir tarafından randevu sistemine kayıt olan Suriyeliler, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı’na gelerek oradaki işlemlerin ardından ülkelerine geçiyorlar. Suriyeliler, Hatay Valiliğinin izni ile 5 Temmuz 18 Temmuz tarihleri arasında başta İdlib, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgeleri ile diğer şehirlere gidiyor.

Suriyelilerin sınır kapısında polis ve jandarma gözetiminde kayıtları yapılıyor. Pasaport kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor.

5 Temmuz itibariyle Suriye’ye bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 4 bin 513'e ulaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.