AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut Hatay´da



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)AVRUPA Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'da Danimarka Mülteci Konseyi´nin ofisini ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Hatay´a geldi. Büyükelçi Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Antakya ilçesindeki Danimarka Mülteci Konseyi´nin (DRC) ofisini ziyaret etti. Meyer-Landrut, burada Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Türkiye'deki Suriyelilerin korunma ihtiyaçlarına ilişkin karşılaşılan sorunları ele almayı amaçlayan programlarla ilgili bilgi aldı. Meyer-Landrut, 1 saat süren görüşme sonrası Dörtyol ilçesine geçip, Dörtyol Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu ardından Payas ilçesindeki Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ni gezdi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-07-09 14:20:31



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