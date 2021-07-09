Boşandığı eşini dönmeye ikna edemeyince öldürdü Hatay'da 7 yaşındaki kızının gözü önünde ayrıldığı eşini pompalı tüfekle öldürüp eski kayınbabasını yaralayan zanlı, olaydan sonra kayıplara karıştı

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir kişi, boşandıktan sonra geri dönmeye ikna edemediği karısını pompalı tüfekle öldürdü, eski kayınbabasını da yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşi Cabbar K.'den (35) ayrılan ve baba ocağı Erzin ilçesine taşınan Ebru K. (30) burada 7 yaşındaki kızı Ayşe Nur K. ile kiraladığı evde yaşamaya başladı. Cabbar K. eşi ile tekrar bir araya gelmek isterken, Ebru K. bu birlikteliğe yanaşmadı. Kahramanmaraş’ta ikamet eden Cabbar K. saat 12.00 sıralarında Mahmutlu Mahallesi Temiz Sokak'ta bulunan eski eşinin evine geldi ve eşini götürmek istedi. Geri dönmek istemeyen Ebru K.’nin babası Ali D. (50) kızının gitmek istemediğini belirtince aralarında tartışma çıktı. Cabbar K. yanında getirdiği pompalı tüfekle Ali D.’ye ateş etti. Ali D. sağ kolu ve sol bacağından yaralandı. Cabbar K. daha sonra kızının gözleri önünde eski eşi Ebru K.’ye ateş etti.

Ebru K. olay yerinde hayatını kaybederken, Ali D. gelen sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Hakkında daha önce uzaklaştırma kararı olduğu bildirilen Cabbar K. olay yerinden uzaklaştıktan sonra gasp ettiği bir araçla kayıplara karıştı.

Ebru K.’nin cansız bedeni ise Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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