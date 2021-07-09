Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldürdü (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAYINPEDERİ DE ÖLDÜ

Hatay'ın Erzin ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ebru Kara'yı (30) pompalı tüfekle vurarak öldüren Cabbar Kara'nın (35), ağır yaraladığı kayınpederi Ali Dik de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cabbar Kara'nın olayın ardından gasbettiği minibüs ise Osmaniye'nin Cebel Yaylası'nda terk edilmiş halde bulundu. Minibüsün sahibi Erhan Akar, aracını teslim almak için yaylaya gitti. Cabbar Kara'nın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Erzin Mehmet SOYER

2021-07-09 18:24:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.