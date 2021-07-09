AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Hatay’da Büyükelçi Meyer-Landrut: "Bu proje gelecekteki hem Türk hastalar hem de Suriyeli mülteci hastalar için de önem taşıyor"

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yapımı devam devlet hastanesi ve yapımı devam eden devlet hastanesi inşaatında inceleme yaptı.

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, Sağlık Bakanlığı’nın Fransız Kalkınma Ajansı ile imzaladığı protokol kapsamında, AB hibe desteğiyle yapılan devlet hastanesindeki inşaat süreci ile ilgili bilgiler aldı. Hastane inşat alanını gezen Büyükelçi MeyerLandrut, "Sağlık bizim, Türkiye’deki Suriyeli mültecilere ve yerel halka yönelik desteğimizin öncelikli halkalarından birini oluşturmaktadır. Mevcut programımız kapsamında 780 milyon Euro’luk kısmı sağlık alanına yatırıldı. Biz bu çerçevede ayrıca Türkiye’de 177’den fazla göçmen sağlığı merkezini finansa ediyoruz. Bunun yanı sıra 430 ambulansın tedarik sürecinde finansman sağladık birde 2 tane hastane yapımını destekliyor ve finanse ediyoruz. Hastaneler den bir tanesi Kilis’te bir diğeri ise Hatay’da. Bu çerçevede bugün Hatay’da yapımı devam eden hastanenin inşaat sürecinde ne kadar ilerlediğini de görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu projeyi biz, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu hastane ile birlikte büyük bir mülteci nüfusu barındıran Hatay’da hastalara en modern şekilde bakım hizmetleri sağlanacak. Hem de burada bakılan hasta sayısı itibariyle de ikiye katlanmış olacak. Bu çerçevede ben bütün ortaklarımıza, Fransız kalkınma ajansına, Sağlık bakanlığı yetkililerine, hastane yönetimine ve inşaatta görev alan herkese teşekkür ediyorum. Bu gerçekten çok önemli bir proje hem doktorlar için, hem sağlık sitemi için son derece önemli bir proje onun yanı sıra aynı zamanda gelecekteki Türk ve Suriyeli mülteci hastalar açısından da önem taşıyor” dedi.

Büyükelçi MeyerLandrut’a, Fransa Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Serge Snrech, Dörtyol Hastanesi başhekimi Dr. Adem Takış ile hastane müdürü Hüseyin Metin eşlik etti.

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