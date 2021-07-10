Hatay merkezli hırsızlık operasyonu: 18 kişi tutuklandı

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Hatay merkezli 6 ilde hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Mersin ve Ankara'da organize bir şekilde çok sayıda eve girerek hırsızlık olayına karışan şüpheliler tespit edildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 9'u kadın, 4'ü çocuk olmak üzere toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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