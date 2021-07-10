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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı

İHA

İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan gözaltına alınan 11 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte 13 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda çocuklara nitelikli cinsel istismar, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme, hırsızlık, yaralama, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan şahıslarında aralarında bulunduğu 11 kişi yakalandı. Yakalanan F.K., M.E.D., A.K., M. A., M.A.D., Ö.F.B., M. F., B.Ç., A.S., A.A., L.Ç. isimli 11 şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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