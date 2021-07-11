Kayısı toplamaya gitti, bahçede ölü bulundu

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, sabah saatlerinde evden ayrılıp, kayısı toplamaya giden Mehmet Yıldırım (75), bahçede ölü bulundu.
İlçeye bağlı Delibekirli Mahallesi´nde sabah saatlerinde kayısı toplamak için evden ayrılan Mehmet Yıldırım´dan haber alamayan yakınları, yaşlı adamı aradı ancak izine rastlayamadı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri de Yıldırım için arama çalışması başlattı. Yıldırım´a ait kayısı bahçesinde arama yapan ekipler, Mehmet Yıldırım'ı hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede Yıldırım´ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yıldırım´ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK
2021-07-11 19:07:57
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