Sazlıklardan itfaiyecilerin kurtardığı yavru köpekleri sahiplendiler 

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'da, sazlıklar arasında kalan 7 yavru köpek, itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. Yavru köpekleri, çevredekiler sahiplendi.

Arsuz ilçesi Konarlı Mahallesi'nde yaşayanlar, sazlık alandan gelen köpek sesleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sazlık alana itfaiye merdivenini kullanarak yaklaştı. 7 yavru köpek, itfaiye ekiplerince mahsur kaldığı yerden alındı. Çevredekiler, hemen besledikleri yavru köpekleri sahiplendi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-07-13 15:35:05



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