Davutoğlu: Cumhur İttifakı, bir mahkumlar ittifakıdır (2)

İLÇE TEŞKİLATININ AÇILIŞINI YAPTI
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs Şehitleri Derneği´ni ziyaret edip, esnafla bir araya geldi. Partisinin ilçe teşkilatının açılışını da yapan Davutoğlu, "11 Mayıs 2013´te Hatay´ımızı kana bulamak, kardeş kavgası çıkarmak isteyenlere karşı Reyhanlı dik durdu. Vakur bir şekilde şehitlerini defnetti, acılarını yüreklerine gömdü ve bir kardeş kavgasına asla izin vermedi. Reyhanlı´da o gün şehit düşmüş 53 kardeşimizi rahmetle anıyorum. Ne Suriye gibi, ne de terör saldırılarıyla buralarda kardeş kanı dökmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU
2021-07-13 17:37:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.