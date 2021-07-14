Hatay’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Hatay’da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kırıkhan ilçesine bağlı Narlıhopur Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Yılmaz idaresindeki 31 U 3784 plakalı kamyonet ile Mehmet Ali Kuru'nun (22) kullandığı 31 GU 788 plakalı motosiklet çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Murat Mustafa Gürbüz (23) yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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