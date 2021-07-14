Hatay'da örtü yangınında 3 hektar alan zarar gördü

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Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da meydana gelen örtü yangınında 3 hektar alan zarar gördü.



Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Kisecik Mahallesi mevkiinde çıkan örtü yangınına, 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz ve 70 orman işçisi ile müdahale edildi. Yangında 3 hektar alan zarar gördü. Yangın, 1 saatin sonunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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