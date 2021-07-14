Hatay'daki örtü yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) HATAY´ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve bir saatlik çalışma sonucu söndürülen örtü yangını, 3 hektarlık alana zarar verdi.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi. Yangın yerine sevk edelin Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormandaki örtü yangınına 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz ve 70 personelle müdahale etti. Yangın, havadan ve karadan gerçekleşen bir saatlik müdahale sonucu söndürülürken, 3 hektarlık alana zarar verdiği tespit edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-07-14 20:24:42



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