Hatay’da orman yangını

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Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habibi Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık örtü alan zarar gördü.

Antakya ilçesinde bulunan Habibi Neccar Dağı’ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir hava aracı, 6 arazöz, 5 su tankı, 30 işçi ile birlikte yangına müdahale edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

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