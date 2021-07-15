Eş ve kayınbaba katili tutuklandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde, 7 yaşındaki kızının yanında eşini ve kayınbabasını pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülerek adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, eşi Ebru K. (30) ve kayınbabası Ali Dik’i (50) pompalı tüfekle ateş ederek 10 Temmuz günü öldüren Cabbar K. (35) dün gece yakalandı. Polisin başarılı operasyonu ile Osmaniye ili Kozan ilçesinde dün gece saat 22.30 sularında yakalanan Cabbar K. Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Katil zanlısı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.