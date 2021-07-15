Hassa'da iki ayrı noktada orman yangını

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Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)HATAY'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda, birbirine yakın iki bölgede orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

İlçeye bağlı Akbez Gazel Uşağı Mahallesi kırsalı Amanos Dağları'ndan akşam saatlerinde alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkilileri bildirdi. Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, birbirine birkaç kilometre mesafede iki yangının olduğunu belirledi. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahale yapılamayan iki yangını söndürmek içip ekipler, karadan çalışma başlattı. Rüzgar nedeniyle büyüyen yangına müdahale devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Hassa Kasım NARCI

2021-07-15 22:19:15



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