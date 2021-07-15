Amanoslar'da orman yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Hassa ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.



Akbez Mahallesi'nde Amanos Dağları Kargalık mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Hatay Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri anında müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının yakın bölgede bulunan yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi. Ekipler tarafından yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.