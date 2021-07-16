Habib-i Neccar Dağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Antakya'da bulunan Habibi Neccar Dağı'nda gün içerisinde çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş yayıldı. Yapılan müdahale ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.