Hatay´da Habib-i Neccar Dağı´nda aynı gün ikinci yangın (2)

15 Temmuz'da ne oldu?

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KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Antakya ilçesinde Habib-i Neccar Dağı´nda akşam saatlerinde ikinci kez farklı bir noktada çıkan yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğü yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-07-16 01:16:26



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