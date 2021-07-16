Hatay’da orman yangınına yerden müdahale devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangınına havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale devam ediyor.

Amanos dağlarında 2 gündür farklı noktalarda süren yangınına havanın kararmasıyla havadan müdahale yapılamazken, yerden müdahale devam ediyor.

Çevre illerden çok sayıda arazöz, su tankı, Orman İşletme personeli ve hava aracı sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.