Hatay’da orman yangını üçüncü gün kontrol altına alındı Karadan ve havadan soğutma çalışmaları sürüyor

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Hatay'ın Hassa ilçesi yakınlarında Amanos dağlarında iki ayrı noktada çıkan orman yangını, üçüncü günü kontrol altına alındı.

Sabahın erken saatlerinden bu yana devam eden söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmalarının başladığı bildirilirken bölgede yaklaşık 200 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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