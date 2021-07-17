İskenderun'da kamyonun freni boşaldı, faciadan dönüldü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde freni boşalan kamyon faciası ucuz atlatıldı. Şehir merkezine doğru hızla ilerleyen kamyonu, şoförün yan yatırması ile olası bir facianın önüne geçilmiş oldu.



Belen istikametinden İskenderun yönüne gitmekte olan içecek yüklü kamyonun iddialara göre freninin tutmaması paniğe neden oldu. İskenderun şehir merkezine doğru hızla ilerlemekte olan Abdulaziz Çetin idaresindeki 31 V 4947 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyonu Mert Evler yokuşuna kırması ve aracı yan yatırması ile facia önlendi. Sürücüsünün soğukkanlı davranışı olası bir faciayı önledi.



Öte yandan, geçtiğimiz yıl da freni patlayan kamyon dehşeti yaşanan İskenderun’da muhtemel bir facia maddi zararla atlatılmıştı. Vatandaşlar bölgeye kaçış rampasının yapılması gerektiğini belirtererek yetkililere seslendi.

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