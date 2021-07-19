Hatay’da ev yangını korkuttu

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde müstakil evde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kurtderesi Mahallesi'nde müstakil bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Yangında evde büyük hasar meydana geldi.

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