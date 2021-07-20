Anadolu'nun ilk camisinde bayram namazı kılındı

Hatay’da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını Anadolu'nun ilk camisi olan Habibi Neccar Camisinde kıldı.
Antakya İlçesi’nde vatandaşlar Anadolu’nun ilk Camisi olan Habibi Neccar Camisi'ne geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak cami içerisinde saf tuttu. Cami içerisine sığmayan vatandaşlar avluda namaz kıldı. Hatay İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay tarafından verilen vaazın ardından hutbe okundu. Kılınan bayram namazının ardından tekbirler eşliğinde dua edildi. Vatandaşlar bayram namazının ardından Antakya Şehitliğini ve Antakya Asri Mezarlığını ziyaret etti. Vatandaşlar burada Kur'anı Kerim okudu, kabirlerin bakımını yaptı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.