Hatay’da sazlık alandaki yangın kontrol altına alındı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın , Liman Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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