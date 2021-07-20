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Bakan Soylu, Afrin'de ziyaretlerde bulundu

DHA

Bakan Soylu, Afrin'de ziyaretlerde bulundu


HATAY, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin Afrin bölgesinde ziyaretlerde bulunup, burada görevli güvenlik güçleriyle bayramlaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hatay Valisi Ramhi Doğan ile Suriye'nin Afrin bölgesine geldi. Beraberindeki heyet ile Kurban Bayramı ziyaretlerinde bulunan Bakan Soylu, İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi, emniyet yerleşkesi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Binası, valilik misafirhanesi ve Şehit Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin Özel Harekat Karargâhı'nı ziyaret etti. Buralardaki faaliyetler hakkında bilgi alan Bakan Soylu, görevli güvenlik güçleriyle bayramlaştı. Bakan Soylu ayrıca terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin bombalı saldırıda bulunduğu Şifa Hastanesi'ne gelerek, incelemede bulundu.DHA-Dış Haberler Türkiye-Hatay HATAY, (DHA)
2021-07-20 23:29:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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