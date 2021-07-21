Hatay'da orman yangını (1)

Rize için çok kritik uyarılar!

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY´ın Antakya ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Kisecik Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan ormanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 3 helikopter, 30 yangın söndürme aracı sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-07-21 11:10:53



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