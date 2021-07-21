Hatay'da orman yangını

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Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İlçeye bağlı Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 söndürme uçağı, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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