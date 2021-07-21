Hatay'da orman yangını (2)

Rize için çok kritik uyarılar!

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KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde dağlık alandaki ormanda çıkan örtü yangını, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 2,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-07-21 12:37:15



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