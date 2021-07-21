Hatay’da 2 kişi rip akıntısına kapıldı

Rize için çok kritik uyarılar!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Samandağ ilçesinde aynı gün içerisinde denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Çevlik sahillinde denize serinlemek için giren 2 ayrı kişi, rip akıntısına kapıldı. Rip akıntısına kapılan 2 kişi cankurtaranlar tarafından boğulmadan kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.