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Kahvaltı sofrasının ortasına maganda kurşunu düştü

İHA

Kahvaltı sofrasının ortasına maganda kurşunu düştü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kahvaltı yapan ailenin sofrasına nerden atıldığı bilinmeyen yorgun mermi düştü.
Edinilen bilgiye göre, Çaylı Mahallesi'nde evinin bahçesinde ailesi ile birlikte kahvaltı yapan Ömer Faruk Altay (30) ve 5 kişinin bulunduğu kahvaltı sofrasının ortasına nereden atıldığı henüz tespit edilemeyen yorgun mermi düştü. Sofrada bulunan tabak isabet eden mermi ile parçalanırken, kısa süreli panik yaşandı. Olayda yaralanan olmazken, yorgun merminin nereden atıldığının tespiti için çalışma başlatıldı.

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