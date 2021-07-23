Kıraç’tan, Hatay’ın Anavatana katılışının 82’nci yıldönümünde konser

Hatay'ın Ana Vatana katılışının 82'nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında sanatçı Kıraç konser verdi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Antakya İlçesi Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen konserde Kıraç’ın şarkılarına vatandaşlar eşlik etti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, sanatçı Kıraç'a teşekkür ederek çiçek verdi. Kentteki kutlama etkinlikleri, devam edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.