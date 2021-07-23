Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin yan yattığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ÇevlikArsuz yolunda meydana gelen kazada 31 ADM 191 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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