Hatay'da seralara yakın alanda yangın

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Samandağ ilçesinde seralara yakın alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Samandağ ilçesi Yeşilada Mahallesi'nde seralara yakın bulunan çöplük alanda yangın çıktı. Yangın seralara ulaşmadan kepçe ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.