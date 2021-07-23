Amanos Dağları'nın zirvesine solo tırmanış yaptı 81 il 81 zirve projesinin 18. durağı Hatay Amanoslar oldu

Türkiye'nin ilk ve tek solo tırmanış alpinisti olan Erdek Cennet'in '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesi' kapsamında 18. durağı Hatay Amanos Dağı'nın 2240 metrelik zirvesi Mığır Tepesi oldu.

Türkiye'nin birçok noktasında yüksek irtifa tırmanışları gerçekleştiren Türkiye'nin ilk ve tek solo tırmanış alpinisti Erdek Cennet, kendisinin geliştirdiği '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesi'ni sürdürüyor. Proje ile Türkiye'de bulunan 81 ilin en yüksek rakımdaki zirvelerine solo tırmanışlar yaparak doğa turizmine dikkat çekmek ve yaygınlaştırmayı amaçlayan Cennet, 18. tırmanışını Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan 2240 rakımlı Amanos Dağı'nın zirvesine yaptı. Cennet, "Diğer ülkelerde dağcılık alanında unvan veriliyor. Ülkemizde dağcılık yapılıp verilecek bir unvan yok. Projemle Anadolu Parsı unvanı verilmesi için dağlara çıkış yapıyorum. Mığır Dağı, Hatay ilimizin Dörtyol ilçesi içerisinde bulunan muhteşem manzaralara sahip en yüksek 2240 metre rakımlı dağ olması nedeniyle benim için çok önemli. Dolayısıyla 18. zirve tırmanışımı burada gerçekleştirme kararı aldım. Zirve tırmanışımı Dörtyol ilçesi ardından Karakese Mahallesi'nden geçerek 1700 metre irtifadaki Topaktaş Yaylası'ndaki rotama değerli alpinist dostum Hüseyin Ağırbaş ile beraber ulaştım. Ardından kalan yolu yürüyerek 2 bin 240 metrelik zirveye ulaşarak başarıyla gerçekleştirdim. Etkinliğim toplamda 6 saat sürdü. Gidiş ve dönüş olarak 18 kilometre yürüdüm" dedi.

Cennet şöyle devam etti:

"Yürüyüşüm çok keyifliydi. İrtifa yüksek olmamasına rağmen bulut akışı çok güzel. Yürüyüş sırasında o bulutların serinliğini adeta içime çektim. Ayrıca ormanlarının eşsiz güzelliklerine hayran kaldım. Ülkemizde sürekli belirli yer ve noktalarda dağcılık faaliyetleri yapılmakta. Burası da dağcılık anlamında birden fazla faaliyet yapılabilecek bir nokta, birden fazla rotası var. Ülkemizde hiking ve trekking yapan arkadaşlara burayı görmelerini tavsiye ediyorum. Burada yaşayan yerel halk çok güzel insanlar, misafirperverler. Bunu yaşamalarını isterim.”

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