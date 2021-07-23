İskenderun'da çöplük alanda yangın

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde çöp alanında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde çöplük alanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Ormanlık bölgeye yakın olan alanda çıkan yangına itfaiye, Orman İşletme ekipleri tarafından ve havadan müdahale devam ediyor.

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