Akrabalar arası `tarla´ kavgası: 1 ölü, 7 yaralı



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY´ın Arsuz ilçesinde, akrabalar arasında iddiaya göre tarla meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 7 kişi ise yaralandı.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kozaklı Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre amca çocukları arasında tarla nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından 2 grup pompalı tüfekle birbirlerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 8 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri mahallede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalesini yaptı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, İskenderun ilçesindeki özel hastane ve devlet hastanesine kaldırıldı. Devlet hastanesine ağır yaralı olarak getirilen Mehmet G. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun

2021-07-23 21:46:06



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