Hatay’da akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü, 7 yaralı

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Hatay’ın Arsuz ilçesinde, akrabalar arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Arsuza bağlı Kozaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları arasında tarla meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile pompalı tüfeklerinde kullanıldığı olayda Mehmet G. hayatını kaybederken yaralanan 7 kişi İskenderun'da çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ve jandarma hastanede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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