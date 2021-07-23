Haluk Levent Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yılı kutlamalarında sahne aldı

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Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, sanatçı Haluk Levent konser verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı Haluk Levent hayranlarına keyifli saatler yaşattı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, sanatçı Haluk Levent'e teşekkür ederek çiçek verdi. Kentteki etkinlikler, Haluk Levent konseri ile sona erdi.

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