Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yıl dönümü kutlandı (3)

HALUK LEVENT SAHNE ALDIHatay'ın anavatana katılışının 82'nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, sanatçı Haluk Levent konser verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı Haluk Levent hayranlarına keyifli saatler yaşattı. Konsere binlerce kişi katıldı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-07-24 01:18:50
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