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Terör örgütü PKK/YPG, Afrin'de sivillere saldırdı: 7 yaralı

DHA

Terör örgütü PKK/YPG, Afrin'de sivillere saldırdı: 7 yaralı


Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY, (DHA)HATAY Valiliği, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'e düzenlediği füze saldırısında 7 sivilin yaralandığını açıkladı.
Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden teröristler tarafından Afrin kent merkezine 5 füze atışı yapıldığı belirtilen açıklamada, "Atılan mühimmatın infilak etmesi neticesinde 7 sivil şahsın yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay Ferhat DERVİŞOĞLU
2021-07-25 16:28:48

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