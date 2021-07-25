Milleyha Kuş Cenneti'nin kenarına kazılan hendeğe tepki (3)



'İŞLEMİ KÖTÜ BİR NİYETLE YAPMADIK'

Hatay´ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti´nin kenarındaki tarlasının sınırını belirlemek için hendek kazan ve tepkilere neden olan Yusuf İzzettin Cilli´nin kardeşi Tansu Cilli, bu işlemi kötü bir niyetle yapmadıklarını belirterek, "Bu arazi bize dede mirası ve yüzyıllardır bize ait. Son zamanlarda sulak alanın içine moloz dökülmesi nedeniyle sınırları belirlemek amacıyla kadastro direkleri diktirdik. Ancak bu direklerin daha sonra söküldüğünü görünce daha kalıcı bir çözüm için arazinin etrafına derinliği 1 metre, genişliği 80 santimetre boyutlarında kanal açtık" diye konuştu.

'ARAZİMİZİ VE SULAK ALANI KORUMAK İSTEDİK'

Yapılan işlemin, araziyi ve sulak alanı korumaya yönelik bir refleks olduğunu kaydeden Cilli, "Daha sonra Emin Bey geldi ve bu durumun suların çekilmesine ve sulak alanın da kurumasına yol açtığını söyledi. Biz de işlemi durdurduk. Biz Milleyha Kuş Cenneti´ni Samandağ´a, Hatay´a ve Türkiye´ye nasıl kazandırabileceğimizin derdindeyiz. Bununla ilgili resmi mercilerin de bilgisi olan çok sayıda proje geliştirdik. Kötü niyetli bir şekilde bu işlemi yapmış olsaydık, daha önce yapardık" ifadelerini kullandı.

'UZMAN KİŞİLERE SORULMASI GEREKİR'

Milleyha Kuş Cenneti´nde suların çekildiğini sosyal medya hesabı üzerinden gündeme getiren kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçu ise kuşların huzurlu bir ortamda bulunmasının kendisini mutlu edeceğini belirterek, "Çok yorgunum ancak aynı zamanda da çok mutluyum. Burada en önemli nokta, böylesine hassas bölgelerde bu tip işlemler yapılırken, uzman kişilere sorulması gerektiğidir. Çünkü yapılan işlemlerin ardından her şey için çok geç olabilir. Kimseyi suçlamak istemiyorum ancak atılan her adımda dikkatli olunmalıdır. Milleyha onlarca kuşun ve birçok tuzcul bitkinin yuva alanı. Açılan kanalın, fazla su çekip, gölün suyunu erken tüketeceğini düşünüyorum" dedi.

'NELERİ KAYBEDEBİLECEĞİMİZİ FARK ETTİK'

Konunun gündeme gelmesinin ardından doğru adımların atılmaya başlandığını kaydeden Yoğurtçu, "Arazi sahiplerinin de haklı sebepleri var ancak ben burayı ilk gördüğümde, gölün kurutulmasına yönelik bir hareket olduğunu düşündüm. Ancak kanalla beraber sınır hattı çekmek istemişler. Tarlaların, başka kişiler tarafından sazlıklara doğru ilerletilmemesi için böyle bir işlem yaptıklarını söylediler. Bizim için insan ayağı olduğu kadar diğer canlılar da önemli. Burası yaşadığı sürece neleri kaybedebileceğimizi fark ettik ve bunun için ortalığı ayağa kaldırdık. Umarım ki doğru adımlarla Milleyha Kuş Cenneti´ni 100 yıl sonra da görebileceğiz" diye konuştu.

'ESKİ HALİNE GETİRİLECEK'

Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da açılan kanalın en yakın zamanda kapatılacağını ve Milleyha Kuş Cenneti´nin eski haline getirileceğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Ali ARSLAN

2021-07-25 18:59:56



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